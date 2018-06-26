شريهان تهاجم المنتخب المصري بعد خسارته أمام السعودية -(تغريدة)

لندن – “القدس العربي”: عقبت النجمة المصرية شريهان من خلال تغريدة لها على “تويتر”، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي ضمن مباريات كأس العالم 2018، في روسيا ، حيث قالت: “كوبر مدرب فاشل + حكم ألماني غير أمين + عدم تحضير وتجهيز الفريق المصري بدنياً وجسدياً ونفسياً = تساوي هذه النتيجة حرقة دم وكسرة قلب 100 مليون مواطن مصري للأسف ” .

وعلق المنتج مدحت العدل على المنشور قائلاً: “الحكم كولومبي يا شيري أصل الفساد”، واعتذرت شريهان لخطأها في جنسية الحكم وكتبت : “فعلاً .. اعتذرت وبعتذر لحضرتك تاني يا دكتور مدحت، من العصبية والآلم كتبت غلط وخليت الحكم ألماني بدل كولومبي!!! .. والحقيقة بعتذر كمان لألمانيا ” .