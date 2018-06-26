علماء هولنديون: المال أفضل المهدئات!



لندن – “القدس العربي”: قال علماء من جامعة أمستردام، أن وجود المال في الجيوب يزيد من ثقة الناس بأنفسهم وبأفعالهم، وان الراتب الكبير ليس مقياساً لموهبة صاحبه، بل ان تحقيق ذروة النجاح في المهنة يخضع للحظ في أغلب الحالات.

وأضاف الباحثون أن المال له تأثير مهدئ على الإنسان ويجعله أقل حساسية لما يدور حوله من أحداث، حيث قاموا ببحث شارك فيه 100 متطوع بين أن الحافز المادي يسمح للناس باتخاذ القرارات بشكل أسرع. ويصبح الشخص أكثر منطقية وهدوءاً بعد حصوله على المكافأة، وأقل إكتراثاً للعوامل الخارجية (المنغصات).

وأشار الباحثون الى أن النجاح وجني الكثير من المال مرتبط بالاستفادة من الأوضاع غير المستقرة والقاسية التي يغامر فيها قلة فقط من الناس ويحالفهم الحظ .