الأمير ويليام يزور “متحف المحرقة” ويلتقي نتنياهو

القدس: استهل الأمير ويليام دوق كامبريدج، زيارة لإسرائيل تستمر يومين بزيارة متحف “ياد فاشيم “، في القدس الغربية، وهو النّصب التذكاري الرسمي لضحايا الهولوكوست من اليهود، وذلك قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ووضع الأمير ويليام إكليلاً من الزهور على النصب في المتحف قبل أن يقوم بجولة في قاعته.

وكتب الأمير ويليام في سجل الزوار”لقد كانت زيارة ياد فاشيم تجربة مؤثرة للغاية، يكاد يكون من المستحيل فهم هذا الحدث المروع في التاريخ. كل اسم وصورة وذاكرة مسجلة هنا هي تذكرة مأساوية للخسارة التي عانى منها الشعب اليهودي”.

وأضاف” إن تصرفات هؤلاء القلائل الذين كانوا يخاطرون بشدة لمساعدة الآخرين ، هي تذكير بالقدرة البشرية على الحب والأمل. يشرفني أن جدتي الكبرى هي واحدة من هؤلاء الصالحين بين الأمم “.

ولاحقاً توجه الأمير ويليام إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث كان نتنياهو وزوجته ساره في استقباله أمام الصحافيين قبل البدء بإجتماع مغلق.

وطبقاً لبرنامج الزيارة الذي اعلنته السلطات البريطانية فإن الأمير ويليام سيجتمع لاحقاً بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقر سكنه في القدس الغربية.

ويتوجه الأمير ويليام إلى مدينة يافا التاريخية، حيث يجتمع بشباب وشابات منخرطين في العمل مع منظمتيْن تركزان نشاطهما على التعايش بين الناس من مختلف الانتماءات العرقية والدينية وهما مركز مساواة ومركز بيرس للسلام.

وسيحضر فعالية لكرة القدم يستضيفها المركزان الخيريان، وسوف تسنح له الفرصة لقضاء بعض الوقت مع أطفال وشبان ينشطون في العديد من مشاريعهما، ومن بينها مشروع ينصب تركيزه على تمكين النساء.

وفي مساء اليوم يلقي الأمير ويليام كلمة في حفلة استقبال بمنزل السفير البريطاني لدى إسرائيل، ويعود بعدها إلى القدس.

وكان الأمير ويليام وصل مساء أمس إلى إسرائيل بعد ختام زيارة استمرت يومين إلى الأردن.

ويواصل زيارته إلى إسرائيل غدا قبل أن يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لعقد سلسلة لقاءات يستهلها بلقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (الأناضول)