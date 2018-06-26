رئيس مقدونيا لن يوقع اتفاق “تغيير الإسم” مع أثينا

اسكوب: أعلن الرئيس المقدوني جورجى إيفانوف الثلاثاء، أنه لن يوقع القرار المتعلق بقانون “اتفاق تغيير اسم البلاد” المبرم مع اليونان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن إيفانوف لن يصادق على الاتفاق المبرم مع اليونان بشأن تغيير اسم البلاد إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، رغم مصادقة البرلمان عليه الأسبوع الماضي.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، صادق جميع نواب البرلمان المقدوني (69 نائباً)، على نص الاتفاق المبرم مع اليونان بشأن تغيير اسم البلاد.

وأوضح البيان أن إيفانوف يؤدي مسؤولياته كرئيس للبلاد في ضوء الدستور والقوانين ومصالح مقدونيا.

وتدافع الحكومة المقدونية بقيادة رئيسها زوران زايف عن الاتفاق وتعتبره بداية لتسوية المشاكل التي تعيق تقدّم البلاد وتطورها.

ووقّعت اليونان ومقدونيا، في 17 يونيو اتفاقاً تاريخياً بشأن تغيير اسم الأخيرة إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

وأشرف على توقيع الاتفاق وزير خارجية اليونان نيكوس كوتسياس، ونظيره المقدوني نيكولا دميتروف، في حفل جرى بقرية بساراديس الواقعة في منطقة حدودية بين البلدين.

وينص الاتفاق على تغيير اسم جمهورية مقدونيا، إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، مقابل تعهد اليونان بعدم عرقلة عضوية هذا البلد في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاتحاد الأوروبي.

وبعد استقلال جمهورية مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، عام 1991، رفضت أثينا اعتماد اسم جارتها الجديدة، بدعوى أنه يعد من تراثها القومي، إذ يطلق على أحد أقاليم البلاد، ذو الأهمية التاريخية بالنسبة لها.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بسبب “الفيتو” اليوناني. (الأناضول)