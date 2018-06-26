مصادر أمريكية: ترامب همّش وزير دفاعه ويعتمد مشورة بولتون وبومبيو

لندن- “القدس العربي”: قالت مصادر في الإدارة الأمريكية لشبكة “ان بي سي” إن الرئيس، دونالد ترامب، قلَّل في الفترة الأخيرة من الإصغاء لرأي وزير دفاعه، جيمس ماتيس، ولم يعد يتشاور معه لدى اتخاذ قرارات عسكرية وامنية مهمة.

ووفقا لمصادر في إدارة ترامب دور ماتيس في صنع القرارات المحورية قد تقلّص، “ولم يعد الرجلان متّفقين (في الرؤى) كما في السابق”.

وأضافت المصادر بحسب الشبكة الامريكية أن ترامب بات يعتمد أكثر فأكثر على نصائح مستشاره في شؤون الأمن القومي، جون بولتون، أو وزير خارجيته مايك بومبيو.

وذكرت “ان بي سي” أن ماتيس لم يعلم بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إلا بعد اتخاذه وأخبره به أحد زملائه، كما لم يطّلع على قرار وقف المناورات العسكرية مع كوريا الشمالية إلا بعد أن وعد ترامب بذلك زعيم كوريا الشمالية. كما لم يُبلَّغ ماتيس مسبقاً بقرار ترامب تشكيل القوات الفضائية الأمريكية، الذي أعلنه الرئيس الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر الشبكة الأمريكية، فإن ترامب يعتقد أن ماتيس لا يأخذ تعليماته على محمل الجد، ولا يبدي حماساً في تنفيذ توجيهاته.

ويشاع بأن ماتيس كان يعارض تعيين جون بولتون مستشارا للرئيس في مارس الماضي، وفي حين كان ترامب يجري أكثر من اتصال هاتفي مع ماتيس يوميا في الفترة الأولى بعد تسلمه حقيبة الدفاع، لم يعد الأمر كذلك في الوقت الحالي، حسب القناة.

ونفي مسؤولون في البنتاغون ومجلس الأمن القومي الأمريكي صحة مزاعم.