أبو الغيط يؤكد دعمه لجهود تحقيق أمن واستقرار العراق

القاهرة: أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على وحدة الأرض العراقية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط الثلاثاء لنائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي .

وقال المتحدث ، في بيان صحافي اليوم ، إن اللقاء شهد تناول أهم التطورات الجارية في العراق، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً وأبعاد الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة عراقية جديدة، إضافة للجهود الجارية للقضاء بشكل كامل على شوكة الإرهاب والتطرف في العراق بما من شأنه تجاوز السنوات التي عاني خلالها أبناء الشعب العراقي من ويلات العنف والإرهاب.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على التأكيد علي استكمال عناصر العملية السياسية الديمقراطية، وبما يعزز من وحدة الشعب العراقي بكافة طوائفه ويراعي مصالح جميع فئاته وطوائفه دون أية تفرقة أو تمييز، مؤكداً الأهمية الكبيرة للعراق في إطار منظومة العمل العربي المشترك بالنظر إلى الإسهامات الإيجابية الملموسة لأبناء العراق في مجالات العمل المختلفة لهذه المنظومة، ومع الأخذ في الاعتبار أن العراق هو من الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأنه يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي.

وأشار المتحدث إلى أن علاوي حرص من جانبه على تأكيد اهتمامه بالتشاور مع الأمين العام للجامعة العربية، سواء فيما يرتبط بالتطورات الجارية في العراق أو فيما يخص المشهد العربي بشكل عام، وذلك في ضوء كون الجامعة العربية هي المؤسسة العربية الأم المعبرة عن الإرادة الجمعية العربية، منوهاً إلى دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنشيط دور الجامعة في مخاطبة مختلف الأولويات العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ( د ب أ)