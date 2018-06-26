ترامب لمواطنيه: “اذا كنت تحمل شعراً مستعاراً فلا تذهب للانتخابات “

لندن – “القدس العربي”: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء جمعه مع أنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، كل من يرتدي “باروكة” أو شعراً مستعاراً بعدم المشاركة في الانتخابات.

وقال ترامب في كلمة له بثتها قناة “فوكس نيوز″، ان كثيرين زعموا بأن شعره ليس طبيعياً وإنه يرتدي باروكة، وأضاف: “حالياً لم يعد أحد يكرر ذلك لأني وقفت تحت المطر الغزير ووقفت تحت رياح قوية بسرعة 60 ميلاً في الساعة، ولم يتأثر شعري. لذلك إذا كنت تحمل شعراً ليس شعرك، فلا تذهب إلى الانتخابات.”

وذكّر ترامب خلال اللقاء بموقف سابق عندما سمح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمقدم البرامج الساخرة على قناة NBC جيمي فالون، بأن يمسك بشعره ليتأكد من أنه حقيقي، وقال: “بدا حزيناً فعلاً عندما اكتشف أن شعري حقيقي.”