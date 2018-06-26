الدينار البحريني يهبط لأدنى مستوى في 17 عاما

دبي: قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاماً عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية الثلاثاء، مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي.

ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلباً للتعليق. (رويترز)