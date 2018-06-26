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الرئيس اللبناني يغني “واسكر باسمك مجد يا لبنان”-(فيديو)

Jun 26, 2018

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لندن -”القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وهو يردد أغنية وطنية للفنانة اللبنانية فيروز.

وخلال لقائه والسيدة الاولى نادية الشامي في “دير القلعة بيت مري” بعدد من نواب ومسؤولي التيار الوطني الحر، ظهر المجتمعون وهم يحتفلون بطريقتهم الخاصة، مرددين أغنية فيروز وغنى الجميع “بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك رح غني، وأحمل بإيدي كاسك المليان، وارفعوا لفوق لفوق، عمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان”.

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