قصف إسرائيلي قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة

غزة: قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، عدة مناطق تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات المشتعلة، شرقي مدينة غزة (حيّ الشُّجاعية، وحيّ التفاح).

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان فوري، تعقيباً على حادثة القصف.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية. (الأناضول)