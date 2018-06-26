مشروبا مجانيا عند كل سقوط لنيمار – (فيديو)  

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جابر:

ابتكرت’’ حانة’’ في مدينة ريو-دي-جانيرو البرازيلية طريقة جديدة لجذب الزبائن خلال مباريات المنتخب البرازيلي القادمة في مونديال روسيا 2018، وذلك عبر تقديم مشروبات مجانية عند كل سقوط لنجم منتخب السامبا نيمار دا سيلفا، كنوع من السخرية من نجم باريس سان جيرمان، الذي يعد أكثر لاعب سقط على أرضية الملعب في المونديال بسبب مرواغاته ولكن أيضا ’’تمثليه’’ المبالغ فيه أحيانا.

ونشرت هذه’’ الحانة’’ التي يطلق عليها ’’Sir walter pub’’ – الواقعة في حي ’’فيلا- بنها’’ الشعبي، شمالي مدينة ريو دي جانيرو – على حسابها على “فيسبوك” صورة لنيمار أرفقها بالتعليق التالي: ’’ إنها لحظة حاسمة بالنسبة للبرازيل !. هذا الأربعاء سنفتح بدء من الساعة الثانية ظهراً …و في كل مرة يسقط فيها نيمار، سيكون هناك توزيع مجاني للمشروبات’’.

ويبدو هذا العرض مغرياً للزبائن، خاصة إذا ما علمنا أن نيمار هو أكثر لاعب تعرض للأخطاء في المونديال خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، حيث حصل على 10 أخطاء خلال المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي التي جمعته بنظيره السويسري، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة. و 4 أخطاء في المباراة الثانية ضد كوستاريكا والتي حسمها المنتخب البرازيلي في الدقائق الأخيرة بهدفين دون رد. هذا ناهيك عن المرات العديدة التي يسقط فيها نيمار لوحدها ممثلا ، من أجل إخراج بطاقة حمراء أو صفراء في وجه أحد لاعبي الفريق الخصم. أو أيضا أن يحصل على ضربة حرة أو ضربة جزاء، كما هو الحال يوم الجمعة الماضي ضد كوستاريكا، حيث منحه الحكم ركلة جزاء، أكدت تقنية الفيديو لاحقا عدم صحتها، ليلقيها الحكم في نهاية المطاف.

وتعد مبادرة « Sir walter pub » هي مجرد مثال من بين أمثلة أخرى، للسخرية من نيمار، التي باتت بمثابة رياضة وطنية أخرى في البرازيل، مع انشار صور مركبة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، عن قصة شعره أو سقوطه ممثلا للحصول على ضربة حرة أو ركلة جزاء.