“فيفا” يدرس إجراء تحقيق مع محمد صلاح

زيورخ- موسكو: يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التحقيق مع المهاجم المصري محمد صلاح لعدم حضوره المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة منتخب بلاده أمام السعودية أمس الإثنين في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا التي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف لهدفين.

ووفقًا لوكالة “تاس″ الروسية، اليوم الثلاثاء، فإن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية وكان يتوجب عليه حضور المؤتمر الصحافي، إلا أنه غاب عن التواجد.

وقال ممثل من الاتحاد الدولي للعبة رفض الكشف عن اسمه لوكالة “تاس″، “لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحافي الذي يجري فيه الإعلان عن أفضل لاعب في المباراة، سنتعامل مع الوضع وفقًا للقواعد الحالية للفيفا”.

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحافي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.

وودّعت مصر المونديال بتذيلها ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط، حيث تصدرت أوروغواي المسابقة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن روسيا، ثم السعودية برصيد 3 نقاط.(الأناضول).