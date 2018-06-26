“الآن الواحد يقدر يشتري مشروبات روحية”.. فنانة سعودية تقود سيارتها وتثير جدلاً ـ(فيديو)
Jun 26, 2018
لندن-”القدس العربي”:
نقلت تغريدة الجدل من حدث قيادة المرأة للسيارة في السعودية إلى المشروبات الروحية ،حيث نشرت الفنانة السعودية “وعد” تغريدة على حسابها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .
وتعود القصة إلى أن “وعد” نشرت مقطع فيديو قصير على حسابها على “تويتر”،وثقت خلاله قيادتها للسيارة،ويظهر الفيديو سعادة الفنانة ، بتمكين النساء من قيادة السيارة في السعودية قائلة:” الواحد يوقف ينزل صيدلية.. يشتري أكل.. يشتري مشروبات روحية”.
وأضافت الفنانة “الواحد حر.. يرجع يركب السيارة.. الحياة جميلة ونحن نسوق.. وشوحليلنا”.
فيديو / الفنانة السعودية وعد توثق قيادتها للمركبة في الرياض: الحين الواحد يقدر يشتري مشروبات روحية ! pic.twitter.com/WazPhIJWIY
— المجلس