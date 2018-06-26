الدنمارك تاسع المتأهلين لثمن نهائي المونديال

موسكو: بات المنتخب الدنماركي، اليوم الثلاثاء، تاسع المتأهلين إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وحسم الدنماركيون بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة برفقة فرنسا بعد فوز على بيرو بهدف نظيف وتعادل في مباراتين مع أستراليا بهدف لكل منهما وسلبيًا مع “الديوك”.

وتتصدر فرنسا الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الدنمارك، ثم بيرو برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أستراليا برصيد نقطة واحدة.

وتأهل أمس الإثنين المنتخبان الإسباني والبرتغالي إلى ثمن النهائي عن المجموعة الثانية.

ويتصدر الإسبان الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، ثم إيران برصيد 4 نقاط، وأخيرًا المغرب برصيد نقطة واحدة.

ويتقاسم المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما تحتل تونس المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن بنما المتذيل.

وفي المجموعة الرابعة، انتزعت كرواتيا بطاقة العبور الأولى بعد تحقيقها لانتصارين على نيجيريا بهدفين دون رد، والأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وجاء تأهل كرواتيا لثمن النهائي قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، بعد تصدرها لترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا، وخمس نقاط عن منتخبي آيسلندا والأرجنتين.

وتأهل لثمن النهائي منتخبا روسيا وأوروغواي عن المجموعة الأولى بعد خوضهما جميع مباريات المجموعة.

وتصدرت أوروغواي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن روسيا، فيما جاءت السعودية ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا مصر بلا رصيد.(الأناضول).