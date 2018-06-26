بيرو تنتفض في وجه أستراليا .. وفرنسا والدنمارك يُخيبان الآمال -(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

رافق المنتخب الدنماركي نظيره الفرنسي للأدوار الإقصائية، بانتهاء مباراتهما معًا بدون أهداف، ليُحافظ وصيف اليورو على صدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، فيما حجز المنتخب الاسكندينافي المركز الثاني بوصوله للنقطة الخامسة، بفارق نقطتين عن منتخب بيرو، الذي قهر أستراليا بثنائية نظيفة في نفس التوقيت.

ولم يشهد الشوط الأول ولو فرصة واحدة شبه مُحققة، وما زاد الطين بلة، مبالغة كلا المنتخبين في اللعب بطريقة سلبية طوال الشوط الثاني، بالاكتفاء بالتمرير في منتصف الملعب، باستثناء المحاولة اليتيمة التي أتيحت للبديل نبيل فقير، بتسديد كرة أرضية تصدى لها كاسبر شمايكل بأطراف أصابعه.

وتحولت المباراة في دقائقها الأخيرة لنوع من أنواع العقاب بالنسبة للجماهير التي ملأت جنبات الملعب، ووضح ذلك من خلال صيحات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير، اعتراضًا على إيقاع المباراة الأسوأ منذ بداية المونديال، لتنتهي بعد ذلك بدون أهداف، كأول مباراة في البطولة تنتهي بالتعادل السلبي.

أما مباراة ملعب “فيشت الأولمبي”، فكانت أكثر حماسًا، خصوصًا من قبل الفريق اللاتيني، الذي فرض سيطرته منذ البداية، بأخذ الأسبقية في الدقيقة 18 بهدف عن طريق أندري كاريلو، قبل أن يُضيف باولو غيريرو ثاني الأهداف بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، ليذهب المركز الثالث لبيرو، فيما حجز منتخب الكنغر مؤخرة المجموعة بنقطة يتيمة.