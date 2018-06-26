الشاب خالد وكوكبة من الفنانين العرب يضيئون مهرجان “صيف قطر”

الدوحة -”القدس العربي” – من إسماعيل طلاي:

تترقب جماهير كرة القدم في الدوحة سهرة الخميس الفنية التي سيحييها ملك أغنية الراي الجزائري الشاب خالد في صالة علي بن حمد العطية، ضمن ست عروض موسيقية سيحييها فنانون عرب بمنطقة المشجعين التي تستقطب آلاف من عشاق الكرة المستديرة منذ بداية مونديال روسيا.

وقد بدأ القائمون على مناطق مشجعي المونديال باكرا تنظيم برنامج حفلات فنية لاستقطاب العائلات، تزامنا مع انطلاق مهرجان قطر للسياحة والترفيه، حيث نظمت سلسلة من الحفلات الموسيقية في منطقة المشجعين في صالة علي بن حمد العطية، على هامش العروض المسائية لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.

ومن المقرر أن يصل عدد الحفلات الموسيقية إلى 6 حفلات مجانية يستمتع بها الجمهور من العائلات وعشاق كرة القدم خلال فترة البطولة. وسيقدم الحفلات الموسيقيةن مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي من بينهم المطرب الجزائري العالمي الشاب خالد. وتبدأ كافة الحفلات الموسيقية التي تنظمها شركة “ذا سوشيال ستديوز″ الخميس المقبل.

وقبل حفلة الشاب خالد، كان الجمهور على موعد الاثنين الماضي مع المطرب المغربي حاتم عمور، الذي ملأ صالة علي بن حمد العطية حماس بأغانيه الشبابية، وذلك قبيل انطلاق المباراة التي جمعت بين المغرب وإسبانيا، في حين ينتظر المشجعون مشاركة النجم العالمي الشاب خالد الذي سيكون على موعد مع جمهوره يوم الخميس الموافق 28 يونيو.

وخلال مباريات ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، سيقدم كل من المطرب العراقي محمد الفارس والفنان اللبناني زياد برجي حفلتين موسيقيتين، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 6 و7 من شهر تموز/ يوليو القادم. وخلال الأسبوع الأخير من البطولة، سيقدم نجم ستار أكاديمي المطرب الكويتي عيسى المرزوق، حفلة موسيقية يوم الثلاثاء الموافق 10 تموز/ يوليو، يتبعه في اليوم التالي حفلة للنجم الكويتي إبراهيم دشتي.