واشنطن تعلق مساعداتها الضئيلة للسلطة الفلسطينية

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

علقت الولايات المتحدة المساعدات الضئيلة التي تقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية على الرغم من مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ستجرى محادثات سلام في الشرق الأوسط.

وقال مساعدون في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الولايات المتحدة علقت بعض البرامج الفلسطينية بسبب عدم توفر أموال أو ميزانية لمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أن الوكالة التي تمول مشاريع التنمية الأجنبية قد تلقت ميزانية لنشاطاتها في المناطق الأخرى من العالم.

وزعمت إدارة ترامب أن تجميد التمويل جاء كجزء من قانون “تايلور” الذى يطلب من المسؤولين الفلسطينين إنهاء المدفوعات لأسر وعائلات الشهداء والجرحى بذريعة أن المدفوعات تذهب للمجموعات “الإرهابية”. وقالت إدارة ترامب إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف سلوك هذه الجماعات.

واتضح أن الولايات المتحدة قد توقفت عن تحويل الأموال للسلطة بدءا من نهاية شهر مايو/أيار، وكانت واشنطن قد أبلغت السلطة الفلسطينية، في وقت سابق من هذا العام، أنها تعيد فحص ميزانية المساعدات الخاصة بها.