أمريكا تبتكر زيا عسكريا يعالج الجروح وينقذ حياة الجنود أثناء المعارك

لندن –”القدس العربي”:

تمكن الجيش الامريكي من ابتكار زي عسكري يمكنه انقاذ حياة العديد من جنوده في الميدان.

والزي الجديد بحسب ما نقل موقع “digitaltrends”، قادر على علاج الجروح ووقف نزيف الجنود الذين يصابون خلال القتال في المعارك بفعالية كبيرة.

ويتميز الزي الجديد المصنوع من “البوليستيرين” بضمادات الجروح المطاطية، ذات القدرة المذهلة على الامتصاص.

وان تلك القدرة تزيد بنحو 5.7 أضعاف عن قدرة المواد اللاصقة الموجودة في الملابس المدعمة بالشاش المستخدمة لتضميد الجروح في الوقت الحالي

ونقل الموقع عن خبراء قولهم إن المواد البلاستيكية في الزي الجديد تجعل الجرح الجديد صامدًا ومرنًا، في حين أن حمض “الأكريليك” مسؤول عن جعله فائق الامتصاص، ما يسمح له بسحب الماء من الدم ليجبره على التجلط بسرعة أكبر.

موضحين ا أنه عندما تتضخم الضمادة فإنها تشكل “هيدروجيلًا” قاسيًا، ما يؤدي إلى وجود مادة لاصقة للجرح أقوى وأكثر فاعلية بنحو 3 أضعاف من الشاش العادي.