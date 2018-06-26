محمد رمضان: انتظرت أمام المسارح بحثا عن فرصة

لندن-”القدس العربي”:

قال النجم المصري الفنان محمد رمضان أنه كان لا يملك سوى 13 جنيها، في عام 2004 وكان دائما الوقوف امام المسارح في انتظار المخرجين بحثا عن أدوار فنية.

وكتب “رمضان” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “سنة 2004 كان عمري 16 سنة.. كنت لا أملك شيء إلا ثقتي في الله وحوالي 13جنيه قابلت كم إحباطات لا يتحملها أح. كنت أنتظر المخرجين أمام المسارح بالليالي باحثاً عن فرصة ولا أيأس رغم إحباط بعضهم لي، والآن بعد وصولي لبداية طريقي أردت أن أكون أمل لكل شاب يائس..مفيش مستحيل ثق في الله”.