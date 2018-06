ترامب لمطعم طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض: نظفوا ستائركم ونوافذكم القذرة

لندن-”القدس العربي”:

بهذه الجملة رد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على مطعم “رد هين” الذي طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وغرد ترامب عبر حسابه على “تويتر”: “يجب أن يركز مطعم “رد هين” أكثر على تنظيف الستائر والأبواب والنوافذ القذرة (تحتاج بشدة إلى طلاء)، بدلا من رفض تقديم الخدمة لشخصية رائعة مثل سارة هكابي ساندرز″.

وأضاف: “دائما لدي قاعدة ثابتة، وهي أنه إذا كان المطعم متسخا في الخارج، فإنه قذر في الداخل!”

وكانت ساندرز غردت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” بأنه طلب منها بالفعل مغادرة المطعم، وعدم تناول العشاء بعد احتجاج فريق العمل على وجودها فيه .

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018