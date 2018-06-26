لوف: لا مجال للتهاون أمام كوريا.. وهذا رأيي في تقنية الفيديو

“القدس العربي”: رفع المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف، شعار “لا تراجع ولا استسلام”، قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ختام مباريات الدور الأول لنهائيات كأس العالم، مؤكدًا أن الماكينات ستخوض مواجهة الغد بحثًا عن النقاط الثلاث ولا شيء آخر، لتفادي كارثة خروج حامل لقب المونديال من الأدوار الأولى للمرة الثالثة على التوالي.

وبدأت قصة الانهيار السريع لحامل اللقب في حملة الدفاع عن أمجد الكؤوس، بخروج إيطاليا من مرحلة المجموعات في نسخة 2010، وتبعتها إسبانيا، بخروج غير متوقع من الدور الأول في مونديال البرازيل، ولولا هدف توني كروس الحاسم في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام السويد، لكان لقاء الناسيونال مانشافات على ملعب “كازان آرينا” غدًا، مُجرد تحصيل حاصل.

وقال المدرب الألماني الذي يمضى الآن عامه الـ12 في سدة حكم أبطال العالم أربع مرات من قبل “لدينا الرغبة والإصرار لتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، وأثق تمامًا أننا سنفعل كل شيء لنخرج بالنقاط الثلاثة، نعم سأتابع مباراة المكسيك ضد السويد، لكن علينا أولاً حسم تأهلنا بأنفسنا ولا ننتظر هدايا من المنافسين”.

وأضاف “كان واضحًا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراتنا الأولى ضد المكسيك، وأعتقد أننا ارتكبنا أخطاء أقل أمام السويد، لكن علينا أن نكون حذرين أكثر أمام كوريا الجنوبية، والشيء المهم ألا نفقد الكرة في وسط ملعبنا، هذا يُعطي الفرق فرصة ذهبية لاستغلال هفواتنا، وقد يكون العامل البدني حاسمًا في نتيجة المباراة، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا غدًا”.

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في تقنية الفيديو، التي قللت من الأخطاء التحكيمية في البطولة، فقال ”أنا مؤيد لها بعد ما رأيته، بالنسبة لي أرى أن كل القرارات كانت صحيحة، بما في ذلك هدف إسبانيا الثاني في المغرب، وحقًا أنا سعيد لأن الأمور تسير بشكل جيد في ملاعب كرة القدم أفضل من أي وقت مضى”.

ويحتاج المنتخب الألماني لتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بأي نتيجة، لضمان التأهل لدور الـ16، أو على الأقل يحصل على نقطة، بشرط أن يفوز المنتخب المكسيكي على نظيره السويدي، كون أحفاد الهنود الحمر يتصدرون المجموعة الآن بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الثاني السويد، المتفوقة على رجال يواكيم لوف بهدف وحيد.