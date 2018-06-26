أسينسيو ردًا على ارتباط مستقبله بليفربول: سنتحدث لاحقًا!

لندن- القدس العربي ” :

فجر جناح ريال مدريد ماركو أسينسيو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأييد صحة ما تناولته بعض الصحف الإسبانية وكذلك البريطانية عن احتمال انتقاله إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية، التي ستفتح أبوابها بشكل رسمي مع أول ساعات يوليو / تموز.

وجاءت تصريحات الدولي الإسباني مغايرة تمامًا لما أشار إليه الصحفي المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين الإسبان جويليم بالاجوي، والذي أوضح في تقرير عبر شبكة “سكاي سبورتس″، أن أحمر الميرسيسايد لم يتقدم بعرض رسمي لصاحب الـ22 عامًا، من باب أن اللاعب ليس ضمن اهتمامات عملاق البريميرليغ.

لكن صاحب الشأن كان له رأي آخر، بقوله لصحيفة “الماركا” في مقطع فيديو مُوثق “كما قالت الصحف، كان هناك اهتمامًا من ليفربول، لكني الآن لا أركز سوى في كأس العالم، وعندما ينتهي المونديال سنتحدث في هذا الشأن (انتقاله إلى ليفربول)”.

بعض التقارير، رجحت أن يكون أسينسيو جزءً من صفقة الفرعون محمد صلاح، المعروف منذ أشهر أنه من أهداف الريال الصيفية، بعد موسمه الخارق للعادة مع الريدز، وهناك أنباء أخرى، تُشير إلى أنه سيذهب إلى “أنفيلد روود”، بمبلغ ضخم سيتم الاتفاق عليه بين فلورنتينو بيريز والإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي الإنكليزي، لكن بطبيعة الحال، ليس قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تُقدر بنحو 700 مليون يورو، أضف إلى ذلك أن عقده ما زال ممتدًا حتى منتصف 2023.

وتعاقد النادي الملكي مع الجوهرة الإسبانية عام 2014، مقابل رسوم لم تتجاوز الـ3.5 مليون يورو، تحصل عليها ناديه السابق ريال مايوركا، بالإضافة للإبقاء عليه لموسم آخر على سبيل الإعارة، بعدها قضى موسمًا آخرًا مع الحليف الكاتلوني الاستراتيجي إسبانيول، قبل أن يمنحه زين الدين زيدان فرصة عمره للتعبير عن نفسه مع فريق ريال مدريد الأول في فترة التحضيرات لموسم 2016-2017، وإلى الآن تمكن من تسجيل 21 هدفًا من مشاركته في 91 مباراة في مختلف المسابقات، هذا بخلاف الألقاب التي حققها مع الفريق، منها على سبيل المثال الليغا ودوري أبطال أوروبا مرتين.