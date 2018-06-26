﻿موراي يحقق فوزه الأول منذ عام ويتقدم في بطولة ايستبورن

لندن ـ د ب أ: عزز نجم التنس البريطاني أندي موراي أمله في المشاركة في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل عبر الفوز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6 1/ و6 3/ الاثنين الماضي في الدور الأول لبطولة ايستبورن.

وحقق أول فوز له منذ نحو عام بعدما سجل عودته لملاعب التنس الاسبوع الماضي في بطولة كوينز كلوب عقب تعافيه من الجراحة التي خضع لها في الفخذ في كانون ثان/يناير الماضي.

وابتعد موراي 31/ عاما/ عن الملاعب منذ النسخة الماضية لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة في الفخذ.

واحتاج موراي إلى 78 دقيقة فقط للفوز على فافرينكا. وقال «بالتأكيد سعيد بالفوز، في المجموعة الأولى لعبت بشكل جيد، المجموعة الثانية كانت متباينة بعض الشيء، لعبت بتوتر في النهاية».

ويلتقي موراي في الدور الثاني مع مواطنه كيلي إدموند.وفي مباريات أخرى بمنافسات الرجال فاز الاوزبكي دينيس ايستومين على الإيطالي اندريس سيبي والاسباني ديفيد فيرير على الإيطالي ماتيو بيرتيني والبريطاني جاي كلارك على الأمريكي ريان هاريسون.

وتقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا حاملة اللقب إلى دور الستة عشر بعد فوزها على الروسية اناستاسيا بافليوشينكوفا.

وتوجت بليسكوفا بلقب البطولة الإنكليزية العام الماضي عبر الفوز في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وتلتقي سيبولكوفا في الدور التالي مع الألمانية انجيلكه كيربر.

وفازت الاستونية كايا كانيبي على اليابانية كورومي نارا وفازت الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو على الصينية شواي بينج.

كما تغلبت الدنماركية كارولين فوزنياكي على الإيطالية كاميلا جورجي والبولندية انيسكا رادفانيسكا على المجرية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش على البريطانية هيذر واتسون.