﻿المجموعة الخامسة: الإفلات من عقوبات الفيفا يرفع معنويات لاعبي سويسرا

نيجني نوفجورود ـ (روسيا) ـ د ب أ: يتسلح المنتخب السويسري بالمعنويات العالية إثر إفلات ثلاثة من لاعبيه الأساسيين من عقوبات كانت محتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك قبل مباراته الحاسمة في وقت لاحق اليوم أمام نظيره الكوستاريكي في الجولة الثالثة الاخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وبات المنتخب السويسري بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في المباراة على ملعب «نيجني نوفجورود» ليتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة بين المنتخبين البرازيلي والصربي في التوقيت نفسه على ملعب «أتكريت أرينا» في العاصمة موسكو.

وأعلن الفيفا السماح لجرانيت شاكا وشيردان شاكيري وكذلك القائد ستيفان ليشتستاينر بالمشاركة ضمن الفريق السويسري رغم احتفالاتهم بإيماءات مستفزة للجماهير الصربية خلال مباراة الجولة الثانية.

واحتفل كل من شاكيري وزميله شاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين ينحدران من أصول من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008.

ووفقا للوائح الفيفا كان من الممكن أن يتعرض شاكا وشاكيري للإيقاف مباراتين ولكن عوضا عن ذلك قرر الاتحاد الدولي تغريم الثنائي وتحذيرهما.

وتعرض تشاكا وشاكيري لغرامة 10 ألاف فرنك سويسري كما تم تغريم ستيفان ليشتستاينر خمسة ألاف فرنك سويسري للسلوك غير الرياضي.