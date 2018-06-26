﻿المجموعة الثانية: اسبانيا تنتزع تعادلا صعبا أمام المغرب وتتصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة

كالينينجراد (روسيا) – رويترز: كان منتخب المغرب في طريقه لتحقيق انتصار معنوي بهدفين لهدف لكن نظيره الاسباني تمكن من إحراز هدف ليتعادل 2-2 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد الاثنين الماضي في ختام منافسات الدور الأول بالمجموعةالثانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في كالينينجراد في روسيا.

منح خالد بوطيب مهاجم المغرب الفريق القادم من شمال افريقيا تقدما مبكرا لكن ايسكو تعادل بعد ان سدد في سقف الشباك المغربية عقب تهيئة من أندريس إنيستا.

وسجل المغرب، الذي ودع البطولة بالفعل، ثانية في الدقيقة 81 بضربة رأس من البديل يوسف النصيري بدت انها ستدفع اسبانيا نحو أول هزيمة لها منذ بطولة اوروبا 2016.

لكن البديل إياجو أسباس تعادل في الوقت بدل الضائع عقب مشاورات الحكم مع حكم الفيديو المساعد وهو ما وضع اسبانيا في صدارة المجموعة على حساب البرتغال التي تعادلت 1-1 مع ايران.

وتصدر منتخب اسبانيا المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط متقدما بفارق الأهداف المسجلة عن البرتغال بينما احتل المنتخب الايراني المركز الثالث برصيد اربع نقاط فيما تذيل المغرب الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وستلتقي اسبانيا في دور الستة عشر أمام روسيا ثاني المجموعة الاولى بينما تلعب البرتغال مع أوروجواي متصدر المجموعة.

خاض منتخب إسبانيا المباراة ضاغطا بحثا عن إحراز هدف مبكر وحاول إيسكو ان يهز الشباك بعد مرور أربع دقائق لكن الحارس المغربي تدخل بنجاح.

وارتكب القائد سيرجيو راموس خطأ بعد تمريرة من زميله أندريس إنيستا واستغله المهاجم خالد بوطيب في الدقيقة 14 ليقود هجمة مرتدة سريعة وينفرد بالمرمى ويفتتح التسجيل للمغرب بعد أن وضع الكرة بين ساقي الحارس ديفيد دي خيا.وأدرك منتخب إسبانيا التعادل بعدها بخمس دقائق بعد تبادل سريع للكرة ليمررها إنيستا الى داخل منطقة الجزاء لإيسكو الذي سدد الكرة في الشباك مباشرة.

وتصدى حارس المغرب بعدها لضربة رأس من المدافع بيكي في الدقيقة 23.

وقاتل المغرب وتركز لعبه في وسط الملعب حتى الدقيقة 43 بعد أن تقدم المهاجم حكيم زياش وسدد بقوة لتمر الكرة من فوق العارضة قبل ان يهدر ايسكو فرصة احراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. واستمر ضغط المغرب ليمنح البديل النصيري هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 81 بضربة رأس قوية اثر ركنية من البديل فيصل فجر من الجهة اليمنى لتنطلق فرحة كبرى لانصار المنتخب المغرب.

ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب هدف التعادل لاسبانيا الذي سجله أسباس في الوقت بدل الضائع واحتج عليه لاعبو المغرب والجهاز الفني بشدة بداعي التسلل.

وقال أسباس «كانت هناك حالة من عدم التيقن. لم نعرف اننا سننهي في قمة المجموعة حتى ابلغني بعض الزملاء».

«الجميع شعر بالدهشة لإنهاء الفريق في قمة المجموعة عقب هذا التعادل».

في المقابل قال فيصل فجر لاعب وسط المغرب «سنغادر كأس العالم برؤوس مرفوعة. قدمنا كل ما لدينا ودافعنا عن ألوان الفريق».