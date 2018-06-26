﻿المجموعة السادسة: السويد تتطلع لحسم مصيرها بيدها أمام المكسيك

ستوكهولم ـ د ب أ: بعد صدمة الهزيمة أمام ألمانيا ، التي حسمت بهدف في الوقت القاتل ، يتطلع المنتخب السويدي إلى حسم مصيره بيده عندما يلتقي نظيره المكسيكي في وقت لاحق اليوم على ملعب «إيكاترنبيرج أرينا» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في البطولة.

واستهل المنتخب السويدي مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي 1 / صفر وكاد أن يتعادل مع المنتخب الألماني حامل اللقب في مباراتهما بالجولة الثانية لكن توني كروس حسم المباراة 2 / 1 لصالح ألمانيا بهدف في اللحظات الأخيرة.

ويحتل المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويليه منتخبا السويد وألمانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما والمنتخب الكوري الجنوبي في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

وتحسم بطاقتا التأهل من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها التي تشهد لقاء المنتخب الألماني مع نظيره الكوري الجنوبي في وقت لاحق اليوم على ملعب «كازان أرينا» تزامنا مع لقاء المكسيك والسويد.

ويأمل المنتخب السويدي، الذي يتسلح بقوة دفاعه وروح الحماس والإصرار لدى لاعبيه ، في أن ينجح في حسم مصيره بيده عبر المواجهة.

ويمكن للمنتخب السويدي انتزاع بطاقة التأهل من خلال الفوز ، لكن بشرط أن تصب نتيجة المباراة الأخرى وحسابات المجموعة لصالحه.

ويدرك المنتخب السويدي صعوبة المهمة أمام نظيره المكسيكي في ظل حقيقة أن الأخير لم يحسم تأهله بعد ويدرك احتمالات مواجهة مفاجئة مدوية بالخروج ، وكذلك في ظل السجل الجيد لتجاوز المكسيك الدور الأول في المونديال.

وقال أندرياس جرانكفيست قائد المنتخب السويدي إنه يتوقع مباراة صعبة بين الفريق السويدي المتسلح بصلابة الدفاع ، والفريق المكسيكي الذي يتمتع بقدرات هجومية عالية.

وسجل المدافع المخضرم جرانكفيست واحدا من هدفي السويد حتى الآن في المونديال الحالي حيث سجل هدف الفوز 1 / صفر في شباك كوريا الجنوبية من ضربة جزاء، بينما كان الهدف الآخر من نصيب أولا تويفونين وسجله في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام ألمانيا 1 / 2. ويعلق المنتخب السويدي أماله على نجاح المهاجم كاركوس بيرج في التسجيل خلال المباراة، حيث يعد عنصرا أساسيا بالتشكيل تحت قيادة المدير الفني يان أندرسون.

ويمكن للمنتخب السويدي التأهل بالتعادل مع المكسيك، لكن بشرط هزيمة المنتخب الألماني أمام نظيره الكوري.