﻿بيرو تعمق جراح أستراليا بهدفين دون رد

موسكو ـ الأناضول: حقق منتخب بيرو، أمس الثلاثاء، فوزا معنويا على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

واصطحبت بيرو نظيرتها أستراليا خارج المونديال الروسي، في مباراة كنت هامة للكنغرو في ظل بحثه عن التأهل لثمن النهائي، ولكن البيرو تفوقت وفازت.

بهذه النتيجة، ارتقت بيرو للمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وتجمد رصيد أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة، خاصة من جانب الكنغرو الأسترالي، الذي حاول أن يهدد مرمى بيرو مبكرا من تسديدتين عن طريق ميلي جديناك و توم روجيك، ولكن دون الفاعلية الحقيقية، في ظل بحثه عن النقاط الثلاث للمباراة في محلة للعبور لثمن نهائي المونديال. وفي الدقيقة 18 وعكس مجرى اللقاء، وفي هجمة مرتدة سريعة نجح أندري كاريلو من تسجيل هدف التقدم لبيرو بتسديدة رائعة دخلت على يمين الحارس ماثيو رايان.

وسددت أستراليا 6 مرات على المرمى البيروفي كانت أخطرها عن طريق توم روجيك في الدقيقة 27، تصدى لها بنجاح الحارس بيدرو غاليسي، ليحافظ على نظافة شباكه.

وعلى الرغم من قلة التسديدات لمنتخب بيرو، والتي وصلت لثلاث مرات فقط، كانت أكثر فاعلية وخطورة حيث نجح في تسجيل هدف وتصدى رايان لأخرى والثالثة كانت بعيدة عن المرمى.

ومع المحاولات المستمرة من أستراليا والسيطرة على مجريات اللعب، انتهى الشوط الأول بتقدم بيرو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، دخلت أستراليا باحثة عن هدف التعادل السريع واندفعت بكل الخطوط مما صنع مساحات كبيرة في خط دفاعها ليشكل خطورة على مرمى رايان.

وبالفعل فبعد مرور 5 دقائق فقط، نجحت بيرو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق باولو غيريرو، لتزيد أوجاع أستراليا وتتبخر أحلامها تدريجيا في التأهل لثمن النهائي.

اندفعت أستراليا من جديد بحثا عن هدف تقليص الفارق، وازدادت الأمور عليها صعوبة، فهي تحتاج لثلاث أهداف للدخول في دائرة المنافسة على التأهل لثمن النهائي.

وسيطرت أستراليا على الكرة وامتلكتها تماما في الربع ساعة الأخيرة ولكن دون أي خطورة على بيرو، لتنتهي المباراة بفوز بيرو بهدفين دون رد.