﻿إليسا… تدق عقارب الساعة لألبومها الغنائي الجديد

بيروت – «القدس العربي»: لا تخطو إليسا ملكة الإحساس خطوة ناقصة في اختيارها الأغاني التي تنتقيها بدقّة لتحافظ على سلّم نجاحها، الذي أحرزته طيلة مسيرتها الفنية لغاية اليوم، وهي في هذا الإطار تحرص شديد الحرص في هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاون فيه مع شعراء وملحنين مصريين، منهم بهاء الدين محمد ونادر عبدالله ووليد سعد ومدين، ومن المقّرر أن يبصر ألبوم اليسا النور في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء مونديال كأس العالم.

وللغاية عينها كثّفت حضورها في استديوهات الصوت، حيث قامت بتسجيل وعمل الميكساج لأغانيها، وهذا ما كشفته إليسا بنفسها لجمهورها، الذي أرادات اشراكه في كواليس العمل من داخل الاستديو في خطوة تشويقية، فقامت بنشر صورة لها من داخل الاستديو تجمعها بمهندس الصوت إدوارد منير، الذي وصفته بأنه مهندس الصوت الأفضل. وقالت «أنا في واحدة من المراحل الأخيرة الخاصة بألبومي واستمع للنسخة النهائية من أغنياتي… عقارب الساعة تدق والعد التنازلي بدأ من منكم يتوقع موعد طرحه».

ولاحقاً نشرت إليسا صورة أخرى لها ظهرت فيها وهي تقوم بعمل الميكساج الخاص في إحدى أغنياتها، وسألت جمهورها في حال قررّت دخول مجال التوزيع الموسيقي والميكساج وأرادت تجربة الأمر فهل ستنجح؟ إلاّ أنها أكدت لاحقاً أنها تقوم بدعابة مع جمهورها احتفاءً منها بانتهاء عمليتي التوزيع والميكساج الخاص بالأغنية.

الى ذلك، نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستغرام» مقطع فيديو كقصّة خاصة أثناء سماعها للأغنية السابعة من الألبوم، التي حملت بصمة إليسا الخاصة بها وهي تميّزها بالأغنية الرومانسية التي نجحت وأبدعت بها من خلال دغدغة أحاسيس الجمهور.

وبالتوازي باشرت عقد جلسات عمل مع المخرجة إنجي جمال من أجل اختيار الأغنية الدعائية للألبوم والتي سيتّم تصويرها قريباً لطرحها بالتزامن مع طرح الألبوم الذي هو من انتاج شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، واجتمعت برئيس الشركة سالم الهندي، واتفقت معه على التفاصيل المتعلقة بطرح الألبوم الجديد بعد أن سلّمته ماستر الألبوم، والتقطت معه عدداً من الصور التذكارية نشرتها عبر صفحته الشخصية في موقع «انستغرام»، وعلقّت عليها بأنهما يضعان معاً اللمسات النهائية على الألبوم.

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