﻿صبي هندي في الثانية عشرة… أستاذ دولي في الشطرنج

نيودلهي ـ أ ف ب: أصبح لاعب الشطرنج الهندي راميشابو براغناناندها، البالغ من العمر 12 عاماً أستاذاً دولياً في اللعبة، لكنه لم يضرب الرقم القياسي لوجود أستاذ آخر انتزع قبل 15 عاماً اللقب وهو أصغر منه ببضعة أشهر.

ويبلغ هذا اللاعب من العمر 12 عاماً وعشرة أشهر و13 يوماً، وهو إبن موظّف في مصرف تشيناي جنوب الهند، وقد انتزع هذا اللقب بفضل أدائه في بطولة أقيمت في شمال إيطاليا واختتمت الأحد.

أما الأستاذ الدولي الأصغر في العالم فكان الروسي سيرغي كارياكين، الذي انتزع اللقب في عام 2002 حين كان في الثانية عشرة وسبعة أشهر.

وما عدا لقب بطل العالم، يعدّ لقب الأستاذ الدولي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها لاعب شطرنج.

وقال والده لوسائل إعلام محلية إن العائلة كانت متحفظة في البداية على خوض إبنها غمار الاحتراف في لعبة الشطرنج، بسبب دخلها المتواضع.

لكن «شغفه كان يستحيل وقفه» حسب تعبير والده.

وهو يتدرّب ست ساعات يومياً على الأقل، ويشاهد جولات لعب منشورة على شبكة الإنترنت.

وقرّرت الحكومة الهندية منحه جائزة بقيمة 400 ألف روبية (5900 دولار) إضافة إلى منحة بقيمة مئة ألف روبية (1500 دولار) لتمويل تدريباته.