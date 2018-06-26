﻿ستراسبورغ تحظر التدخين في الحدائق قريبا

ستراسبورغ (فرنسا) ـ أ ف ب: أقرت السلطات المحلية في مدينة ستراسبورغ إجراء تمهيديا لحظر التدخين لاحقا في الحدائق العامة، لأول مرة في فرنسا.

ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو ويقضي بتوظيف أشخاص يقومون اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر بملاقاة المدخّنين في الحدائق العامة والحديث معهم ومساءلتهم، حسب ما قال مسؤول محلي.

وبعد المرحلة التجريبية خلال العام الحالي، تنتقل ستراسبورغ إلى فرض غرامات اعتباراً من العام 2019 قدرها 68 يورو.

ونجحت سياسات مكافحة التدخين في فرنسا حتى الآن في تحقيق تقدّم كبير، فقد سجّل عدد المدخّنين انخفاضا «تاريخيا» هو مليون شخص في عام 2017 وذلك بفضل رفع أسعار التبغ كما تقول الحكومة، وأيضا بفضل البدائل مثل السيجارة الإلكترونية.