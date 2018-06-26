﻿سيناتور أمريكي ينقذ زميلته من الاختناق… فيكسر أحد ضلوعها

واشنطن ـ أ ف ب: عكّرت حادثة صفو لقاء على الفطور بين أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي… ففيما كانت برلمانية ستينية تعاني حالة اختناق، هبّ زميل سبعيني لنجدتها وأنقذها عن طريق الضغط على البطن غير أنه تسبب لها في كسر في ضلوعها.

وكتبت السيناتورة كلير ماكاسكيل عبر «تويتر»: «شكراً للسيناتور جو مانتشين».

وأضافت العضو الديموقراطية في مجلس الشيوخ البالغة 64 عاماً: «ألم في الضلوع لبضعة أسابيع ليس بالأمر الخطير (…) العمل متواصل».

وأوضح متحدث باسم السيناتور جو مانتشين (70 عاما) لصحيفة «ساينت لويس – بوست ديسباتش» أنه مارس تقنية الإنقاذ الشهيرة المعروفة باسم مناورة همليك لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي الخميس الماضي خلال لقاء على الفطور بين أعضاء في مجلس الشيوخ.

وعادة ما يكون البرلمانيون برفقة عدد قليل من المساعدين خلال هذه المناسبات.

وأوضحت الصحيفة أن «كليرماكاسكيل بدأت في الاختناق ومانتشين اندفع نحوها لممارسة تقنية همليك، ما سمح بفتح مجرى البلعوم المسدود لكن مانتشين لم يعلم بأن الأمر تسبب في إصابة لزميلته».

وتقوم «مناورة همليك» وهي تقنية ابتكرها الطبيب هنري همليك في 1974 على الوقوف خلف الشخص الذي يعاني انسداداً في المجاري التنفسية والضغط على البطن لقذف جسم غريب عن طريق ضغط قوي في جوف المعدة.

وقبل بضعة أشهر من وفاته في كانون الأول/ديسمبر 2016 أنقذ هذا الطبيب الجراح الذي كان في سن السادسة والتسعين حياة شخص عن طريق ممارسة تقنيته الشهيرة مع أحد نزلاء دار المسنين التي يملكها.