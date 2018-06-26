﻿نازحة سورية من دير الزور تنتحر بسبب تعنيف زوجها

انطاكيا ـ «القدس العربي»: توفيت نازحة سورية تنتمي لبلدة الميادين في دير الزور، متأثرة بحروق شديدة جراء إقدامها على الانتحار بحرق نفسها، قبل عدة أيام في مخيم للنازحين السوريين في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد تعرضها للتعنيف الجسدي من زوجها.

الشابة التي تدعى «دنيا» (23عاما) من مواليد مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي، وقد نزحت مع زوجها إلى بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، وهي متزوجة منذ عامين، ولم ترزق بأطفال، قامت بسكب مادة نفطية على جسمها (الكاز) ثم أضرمت النار في نفسها، ليتم إسعافها إلى المستشفى الوطني في مدينة الحسكة، حيث تعرضت لحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وبعد تدهور وضعها تم تحويلها إلى مستشفى الحكمة الخاص في الحسكة، لكن من دون جدوى، إذ فــارقت الحياة.

التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، كشف أن سبب إقدام الزوجة على الانتحار، إذ اتضح وجود كدمات على جسدها، هو تعنيف و ضرب زوجها المتكرر لها، ولأكثر من مرة، مما دفعها للانتحار بهذه الطريقة. ويقول نازحون كانوا يسكنون في المخيم حيث كانت تعيش «دنيا» ان الحياة الصعبة التي كانت تعيشها مع زوجها كان لها أثر سيئ في حالتها النفسية وفي مطلع العام الحالي أقدمت الفتاة «ف. هـ» (16 عاماً) على الانتحار شنقاً في منزلها في الحسكة وهي طالبة في الصف العاشر، ولم تعرف الأسباب التي دفعتها للانتحار.