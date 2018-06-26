دبلوماسيون أمريكيون يطالبون ترامب بتمديد “الحماية المؤقتة” لليمنيين الموجودين في أمريكا

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

حث العشرات من الدبلوماسيين السابقين في الولايات المتحدة وجماعات المناصرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على تمديد “الحماية المؤقتة لليمنيين الموجودين في أمريكا”.

وأرسل 33 خبيرا في الأمن القومي و60 منظمة غير حكومية رسائل إلى وزير الخارجية، مايك لومبيو، ووزيرة الأمن الوطني، كريستين نيلسون، تطلب منهم تمديد وضع الحماية المؤقتة للمواطنيين من الدولة التى دمرتها الحرب.

وجاء في الرسالة “الظروف الحالية تتطلب تمديد وضع ما يقدر بنحو 1200 من اليمنيين في الولايات المتحدة والنظر في طلبات المهاجرين اليمنيين الذين يسعون للإقامة دون خوف من الترحيل او الانفصال عن عائلاتهم. إننا نحثكم على اتخاذ هذه الخطوات كإجراء وقائي صغير ولكنه حيوي لا يمكن الاستغناء عنه”.

ووقع على الرسالة نائب وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، والسفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، وعدد من السفراء السابقين لدى اليمن، ومن بينهم باربرا بودين، وجيرالد فييرستين، ووليام روغ.

ويسمح وضع الحماية المؤقتة للمواطنين من البلدان التي تضررت من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة محدودة.

وأنهت ادارة ترامب وضع الحماية المؤقتة لمواطني العديد من الدول، بما في ذلك نيبال، السلفادور، نيكارغوا، هايتى، السودان.

والموعد النهائي لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين فهو 5 يوليو/تموز.

جدير بالذكر أن المحكمة الأمريكية العليا أيدت، الثلاثاء، قرار ترامب الذي يحظر دخول المواطنين من خمس دول مسلمة من بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة.