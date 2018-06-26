الداعية السعودي عبد الرحمن البراك مدافعا عن أردوغان: أهل الشام من آواهم؟

“القدس العربي”: أظهر تسجيل صوتي تم تداوله في مواقع التواصل، حديثا للعلامة السعودي عبد الرحمن البراك، يدافع فيه عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال الحوار الذي دار بين البراك وشخص محاور، لم تتضح هويته، يقول الأخير إن حزب العدالة والتنمية التركي لم يتمكن من حكم البلاد إلا بعد أن “أقسم الجيش على حماية علمانية الدولة”، ليرد عليه الشيخ أن على الأقل هناك تخفيف “للكفر”، وهو ما يندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى أن المسلمين مرتاحون لهذا الواقع في تركيا. وأضاف: “نرجو أن ينمو هذا الخير”.

وأشار الشيخ في حديثه إلى الدور الذي تلعبه تركيا في إيواء اللاجئين السوريين الذين شردتهم الحرب الدائرة في بلادهم، قائلا “أهل الشام من آواهم؟ من آوى المشردين في الشام؟ إنها (تركيا) موئل للكثير من المشردين”.

وأضاف البراك داعيا لأردوغان “نرجو من الله أن يزيد هذا الرجل خيرا وصلاحا. وأن يحبط كيد من يحارب الإسلام ومن يحاربه (أردوغان) لقربه من الإسلام. إذا كان هذا الرجل يريد أن يقيم دين الله فهو مشكور ومأجور”، ليقاطعه المحاور قائلا “ولكنه يقيم الخمور ويحارب الإسلاميين، وهو علماني”. فرد عليه البراك قائلا “أذكر الله، أذكر الله”.