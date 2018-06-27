ميلانيا ترامب ستزور مجددا أطفالا فصلوا عن ذويهم المهاجرين غير الشرعيين

واشنطن: أعلنت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى الثلاثاء أن ميلانيا ترامب ستزور هذا الاسبوع أطفالا فصلوا عن ذويهم المهاجرين غير الشرعيين في ثاني خطوة من نوعها بعد الزيارة المفاجئة التي قامت بها الخميس الماضي لمركز احتجاز لهؤلاء الأطفال في تكساس.

وأدت سياسة “عدم التسامح التام” التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بوجه الهجرة غير الشرعية إلى فصل العديد من الأطفال عن أهلهم، ما أثار موجة استنكار في الولايات المتحدة طاولت صفوف الجمهوريين حتى، وفي العالم بأسره مع صدور انتقادات حادة عن الامم المتحدة.

وكانت ترامب قامت الخميس بزيارة مفاجئة إلى مركز لإيواء الأطفال في ماكالين، المدينة الكبيرة في ولاية تكساس الجنوبية، حيث التقت على مدى ساعة أطفالا كتبوا مرحبين بها على علم أمريكي “أهلا وسهلا بالسيدة الأولى”.

وإذ قالت ترامب خلال الزيارة إن الأطفال “خائفون من دون عائلاتهم”، توجهت الى العاملين في المركز بالقول “أشكركم على عملكم الشاق، وعلى تعاطفكم ولطفكم مع (الأطفال) في هذه الفترة الصعبة”.

وأضافت متسائلة “كيف يمكنني جمع هؤلاء الاطفال مع عائلاتهم بأسرع وقت ممكن؟”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الثلاثاء اكتفت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم السيدة الاولى بالقول إن الزيارة الثانية مقررة هذا الاسبوع، من دون أن تحدد مكانها او زمانها.

ولا يزال مصير 2300 طفل تم فصلهم عن عائلاتهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مجهولا، بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب الاربعاء مرسوما ينهي فصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين.

وجمعت الولايات المتحدة خمسمئة طفل مهاجر بأهلهم فيما لا يزال أكثر من ألفي طفل آخر مفصولين عن ذويهم وسط غموض حول الجدول الزمني والآليات للم شمل العائلات، وجدل محتدم حول سياسة الرئيس دونالد ترامب.