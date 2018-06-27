مصر تعلن نهاية عقد مدربها كوبر بعد وداع المونديال

القاهرة: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عدم تمديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد وداع بطولة كأس العالم في روسيا بدون الحصول على نقطة.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اجتماعًا اليوم فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد إثر خروجها من الدور الأول لبطولة كأس العالم”.

وأضاف البيان “قرر الاتحاد توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم”.

وأوضح البيان “وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضًا للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق إنجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها من بلوغ النهائيات القارية، فضلًا عن قيادته الفريق للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا”.

وودّعت مصر المونديال بتذيلها ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط، حيث تصدرت أوروغواي المجموعة برصيد تسعة نقاط بفارق ثلاث نقاط عن روسيا، وجاءت السعودية ثالثة برصيد ثلاثة نقاط.

لعب كوبر مع المنتخب المصري 38 مباراة، بواقع 23 مباراة رسمية و15 لقاء ودي على مدار ثلاث سنوات منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

استطاع الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني من تحقيق الفوز في 19 مباراة والهزيمة في 12 لقاء والتعادل في 7 مواجهات.

وسجل منتخب مصر تحت قيادته 53 هدفًا ، إضافة إلى أن شباك مصر تلقت 31 هدفًا.

نجح كوبر، في الوصول مع المنتخب المصري إلى بطولة أمم إفريقيا 2017 التي كانت تستضيفها الغابون، بعد غياب الفراعنة عن البطولة في 3 نسخ متتالية.

وخسر في المباراة النهائية للبطولة القارية من الكاميرون بهدف لهدفين ليكتفي بالحصول على الوصافة القارية.

ولم يكتف الجهاز الفني للمنتخب المصري بالإنجاز الإفريقي فقط، بل نجح في قيادة الفراعنة إلى بطولة كأس العالم بروسيا 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، لكنه تلقى ثلاث هزائم من أوروغواي بهدف نظيف، وروسيا بهدف لثلاثة، والسعودية بهدف لهدفين. (الأناضول)