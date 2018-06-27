محكمة أمريكية تأمر بلم شمل عائلات المهاجرين غير الشرعيين التي تم تفريقها

لوس انجليس: أمرت قاضية أمريكية في سان دييغو في جنوب غرب الولايات المتحدة، بلم شمل العائلات التي تم تفريقها على الحدود مع المكسيك بموجب سياسة الرئيس دونالد ترامب، المتشددة حيال المهاجرين، خلال ثلاثين يوماً.

وقالت القاضية دانا سابرو في القرار الذي أصدرته رداً على شكوى لمنظمة الدفاع عن الحقوق المدنية، انه يجب إعادة جمع الآباء بأطفالهم ما لم يمثلوا خطراً عليهم، محددة لإتمام ذلك مهلة 14 يوماً للأطفال الذين تقل اعمارهم عن خمسة اعوام، و30 يوماً للأكبر سناً. (أ ف ب)