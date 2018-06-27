بعد ليلة صاخبة.. إعياء مفاجئ يتسبب في نقل مارادونا للمستشفى- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: أفادت تقارير صحفية روسية، أن أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا تم نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لحالة إعياء شديد، فور انتهاء المباراة المصيرية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره النيجيري، وحسمها ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 في ختام مباريات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

وأثار أيقونة بلاد التانغو ضجة كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووكالات الأنباء العالمية، بردود أفعاله الغريبة على أحداث المباراة، والتي بدأها بالتعبير عن فرحته بهدف ميسي الأول بطريقة غريبة، قبل أن يُطلق العنان لنفسه، باستعراض مهارته في رقصة التانغو مع فتاة نيجيرية، لإظهار روحه الرياضية.

على النقيض من ردود أفعال اللطيفة، قام بخدش حياء المصورين وكل ما كان بجانبه، بتجسيد أشهر إشارة بذيئة في أوروبا بإصبع اليد، دون أن يُفسر سبب قيامه بذلك، لينتهي يومه الحافل، بالتعرض لوعكة صحية، على إثرها اُضطرت اللجنة المُنظمة للمونديال لنقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

ولم يتم الكشف عن سبب الوعكة التي تعرض لها، فقط تم توثيق مشهد خروجه من المدرجات وهو في حالة صعبة، وكأنه شخصية أخرى، غير الذي أبكى الناس من الضحك في مشاهد انفعاله مع أحداث المباراة، التي عبرها المنتخب الأرجنتيني بشق الأنفس ليضرب موعدًا مع فرنسا في الدور ثمن النهائي.