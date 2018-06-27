نادين نجيم لفنانة إماراتية: “بدك كتير لتصيري امرأة” – (صور)

لندن – “القدس العربي”: دار جدال كبير عبر موقع “تويتر” بين الممثلة اللبنانية نادين نجيم والفنانة التشكيلية الإماراتية هنوف محمد، التي انتقدت الفيديو الذي نشرته نادين دعماً للمرأة السعودية.

وكتبت هنوف: “نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع بنات الناس، لكنها ترفض نفس الحرية لابنتها، تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية”، “عزيزتي نادين، انشغلي بأمور على قد عقلك، مثل مسلسلات رمضان، ولا تتدخلي بحقوق المرأة لأنها أكبر منك”.

نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع “بنات الناس″ لكنها ترفض نفس الحرية لإبنتها،تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية.

عزيزتي @nadinenjeim انشغلي بأمور على قد عقلك مثل مسلسلات رمضان ولا تتدخلي بحقوق المرأة لأنها أكبر منك pic.twitter.com/4KnbBGX3Ly — هــنـــوف (@HanoufMohammad) June 25, 2018

ومن جهتها ردت نادين: “رح أترفع عن الرد على هيك سخافات. الحيط كان فهم وأنتي وكم وحدة تفكيرها أقل ما يقال بلا تربية ما كانت تفهم. ما بشرفني رأيك لأنه أنا عّم بدعم المرأة ورح ضَل أدعمها ويلّي متلك منا امرأة بدك كتير لتصيري امرأة”.