إسرائيل تلغي القيود على دخول السياح الإندونيسيين

القدس المحتلة: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إلغاء القيود التي فرضتها على دخول السياح الإندونيسيين.

وقالت في بيان: “بعد الاتصالات الهادئة التي أجرتها وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة على مختلف القنوات الدولية، تقرر إلغاء القيود المفروضة على دخول السواح الأندونيسيين إلى إسرائيل”.

وأضافت: “وتزامن ذلك مع رفع القيود المفروضة على دخول السياح الإسرائيليين إلى إندونيسيا”.

ولم توضح الوزارة الاسرائيلية القنوات التي جرت معها هذا الاتصالات.

ومنذ 9 يونيو/ حزيران الجاري، منعت إسرائيل دخول السياح القادمين من إندونيسيا، ردا على قرار مماثل اتخذته جاكرتا على خلفية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلمين في قطاع غزة، في 14 مايو/ ايار الماضي، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، لكنهما يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة إندونيسيا باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل. (الأناضول)