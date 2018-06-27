باري غيب نجم فريق (بي جيز) الغنائي يحصل على لقب فارس

لندن: حصل باري غيب مغني فريق (بي جيز) الشهير على لقب فارس من قصر بكنغهام تكريماً لمسيرته الموسيقية وأعماله الخيرية.

ومنح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اللقب لغيب الذي أسس فريق البوب الناجح مع شقيقيه موريس وروبين عام 1958. وحصل جيب على التكريم المرموق الثلاثاء في إطار قائمة الشرف التي تعلنها الملكة إليزابيث بمناسبة العام الجديد.

وقال غيب “هذا أعظم تكريم يمكن أن يحصل عليه المرء وأنا في غاية التأثر”.

وغيب (71 عاماً) هو آخر من لا يزال على قيد الحياة من أعضاء الفريق الذي اشتهر بأغنيات لا تنسى مثل (ستينيج ألايف) و(نايت فيفار). (رويترز)