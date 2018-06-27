قبطان سفينة المهاجرين العالقة خارج مالطا: هناك عدد كبير من المرضى على متن السفينة

فاليتا: مازالت السفينة التي تقل أكثر من 230 مهاجرا عالقة قبالة سواحل مالطا لليوم السادس على التوالي الأربعاء، وذلك في الوقت الذي مازالت تتنازع فيه دول أوروبية حول من يجب أن يستقبل طالبي اللجوء.

وقد أرسل قبطان سفينة “ام في لايف لاين” رسالة إلى خفر السواحل في مالطا في وقت متأخر من الثلاثاء يطلب فيها دخول البلاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتزايد سوء أحوال البحر خلال الساعات المقبلة.

ويشار إلى أن السفينة متوقفة قبالة ساحل مالطا منذ أن أنقذت 234 مهاجرا في منطقة الإنقاذ الليبية. وقالت إيطاليا ومالطا إن قبطان السفينة تحدى الأوامر المتعلقة بإنقاذ خفر السواحل الليبية للمهاجرين.

وأوضحت مالطا الثلاثاء أنها على استعداد لاستقبال المهاجرين على أساس أنه سوف يتم توزيعهم على عدة دول أوروبية.

وبحلول صباح الأربعاء، أكدت خمس دول هي إيطاليا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ومالطا أنها سوف تستقبل المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وقال مصدر الثلاثاء إن ثلاث دول أخرى، وهى ألمانيا وهولندا وإسبانيا قالت إنها سوف “تقيم” القضية. (د ب ا)