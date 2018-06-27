سلاح الجو الروسي يختبر صاروخا جديدا يتميز بقدرته على خرق الحواجز

موسكو: نفذت إحدى مروحيات الجيش الروسي رماية بالذخيرة الحية لصاروخ جوي جديد، يتميز بقدرته على خرق الحواجز طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الأربعاء.

واختبرت مروحية “مي35-إم” صاروخا جديدا من نوع “إس-8″ أطلِق عليه اسم “برونيبويشيك” (كلمة برونيبويشيك الروسية) تعني خارق الدروع.

وأشارت قناة “زفيزدا” التي نشرت مقطع فيديو يُظهر لحظة إطلاق الصاروخ إلى أن النوع الجديد من صواريخ “إس-8″ يتميز برأسه الحربي ومحركه الصغير الحجم ذي الكفاءة العالية مما أتاح زيادة كتلة الرأس الحربي مرتين إلى ثلاث مرات مع زيادة مدى الصاروخ إلى 6000 متر.

وتعادل القوة القتالية للصاروخ الجديد خمسة إلى ستة أضعاف قوة الصاروخ القديم من هذا النوع.

وصُنع صاروخ “إس8-أو إف بي” لطائرات “سو-25″ ومروحيات “مي-8″.

وأطلق على الصاروخ الجديد “خارق الدروع″ لأنه يقدر على اختراق أي حاجز من دون أن يتعرض لاضرار.