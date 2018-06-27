طهران تقلل من أهمية مطالبة أمريكا دول العالم بوقف استيراد النفط الإيراني

طهران: قالت طهران الأربعاء إن مطالبة أمريكا لجميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني أو التعرض لعقوبات، لن تفلح بسبب اعتماد العالم على إمدادات النفط الإيرانية، وذلك ردا على المهلة المحددة لذلك من جانب الولايات المتحدة.

ويذكر أن إيران تعرضت للمنع لفترة طويلة من بيع إنتاجها في أسواق النفط بسبب العقوبات التي فرضت عليها للاشتباه في أنها تقوم ببناء برنامج للأسلحة النووية. وقد تم رفع العقوبات عقب التوصل لاتفاق دولي، قبلت بموجبه إيران بفرض قيود على نشاطها النووي.

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب أمريكا من الاتفاق مطلع هذا العام، مهددا باتخاذ إجراءات صارمة بحق إيران، مما أثار شكوكا حول الانفتاح الاقتصادي الإيراني.

وتعهدت الدول الأخرى، ومعظمها أوروبية موقعة على الاتفاق، بمحاولة الإبقاء عليه، مما سوف يعني استمرار التجارة مع إيران.

وصعدت واشنطن من لهجتها الثلاثاء، وقالت إنه على الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول تشرين ثان/ نوفمبر المقبل أو مواجهة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسؤول بوزارة النفط اليوم قوله” الطلب الأمريكي ليس ممكنا، بما أن سوق النفط لا يمكنه أن يستمر فجأة بدون 2,8 مليون برميل نفط الذي تصدره إيران يوميا”.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته إيران تدرس جميع السيناريوهات المحتملة في ظل تعنت واشنطن.

ويشار إلى أن الصادرات النفطية تعد الدخل الأهم لإيران، وحظر بيع النفط الإيراني عالميا سوف يكون له عواقب خطيرة على طهران. (د ب ا)