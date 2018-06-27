إغلاق مسجد ماليزي أمام السياح إثر رقصة فاضحة من فتاتين- (فيديو)

“القدس العربي”: قررت إدارة مسجد مدينة كوتا كينابالو الماليزية، منع السائحين من دخول الجامع بعد قيام فتاتين بالرقص قرب مدخله بشكل استفزازي مرتديتين ثيابا فاضحة.

وقال المشرف على المسجد جمال سكران: “فتحنا أبواب المسجد للزوار لكي يتعرفوا على الإسلام ويشعروا بجمال ديننا، ولكن تصرف الفتاتين أساء إلى ديانتنا ودفعنا إلى إغلاق المسجد أمام السائحين فورا”.

وظهرت الفتاتان بسراويل قصيرة وقمصان تكشف البطن ورقصتا بشكل مثير أمام مدخل المسجد لمدة 10 ثوان.

ويعتبر مسجد كوتا كينابالو، من المعالم السياحية الشهيرة في المنطقة، ولذلك أثار نشر الفيديو في الإنترنت، ردود فعل سلبية وصاخبة وأثار غضب المتدينين.