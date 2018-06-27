خامنئي: على القضاء الإيراني التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي

بيروت: نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عنه قوله الأربعاء إن على القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي.

وذكر الموقع أن خامنئي قال خلال لقاء مع مسؤولين في السلطة القضائية “يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين”.

وأضاف “على القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي”.

وخرج محتجون في طهران ومدن أخرى يومي الاثنين والثلاثاء بعد شكاوى تجار من التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية. (رويترز)