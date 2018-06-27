الأمير البريطاني ويليام يدخل الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني
Jun 27, 2018
رام الله: دخل الأمير البريطاني ويليام الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير ويليام مع عباس في مدينة رام الله. وهذه أول زيارة لأحد أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وكان الأمير التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في القدس.(رويترز)
هههههه…..!! لا يمنعون الا من يقدرون عليه ……!!
غطرسة فى هندسة متغيرة…..Arrogance à géométrie variable
قيل فى الآثر…… ” وراء كل غالب….. غالب “….!!