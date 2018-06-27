المبعوث الأممي لليمن يبحث في عدن وقف التصعيد بالحديدة

صنعاء: وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، للتباحث مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حول ضرورة وقف التصعيد في مدينة الحديدة على الساحل الغربي، والدخول في إطار المفاوضات السياسية لحل الأزمة سلميا.

وقال مصدر في مطار عدن الدولي، إن المبعوث الأممي وصل المطار، وانتقل إلى القصر الجمهوري في المدينة (الذي يقيم فيه الرئيس اليمني).

ولم يتطرق المصدر إلى مزيد من المعلومات، دون أن يصدر تعليق فوري من قبل مكتب المبعوث الأممي أو السلطات اليمنية حول الزيارة.

ويوم الثلاثاء، كان غريفيث قد أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه سيزور عدن الأربعاء، للقاء الرئيس اليمني.

وأوضح أن اجتماعه مع هادي، سيكون بهدف اطلاعه على جهوده الأخيرة الرامية إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري في محافظة الحديدة، والعودة الى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه يواصل مساعيه لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، واستئناف المفاوضات السياسية.

وقبل أسبوعين، أطلقت القوات الموالية للرئيس اليمني، بإسناد كبير من التحالف العربي، خصوصا القوات الإماراتية، عملية عسكرية، تحت اسم (النصر الذهبي)، لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من قبضة الحوثيين، المسيطرين عليهما منذ تشرين أول/ اكتوبر من العام 2014.

وأدت المواجهات المستمرة منذ أسابيع إلى نزوح أكثر من خمسة آلاف أسرة من الحديدة، في حين حذرت العديد من المنظمات الدولية، من أن الصراع في هذه المحافظة الساحلية، يهدد بتفاقم الوضع الإنساني والصحي، وأنه قد يزيد من حالات سوء التغذية. (د ب أ)