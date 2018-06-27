أغنية “راب” سعودية احتفالاً بالقيادة النسائية- (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أصدرت فتاة سعودية تلقب بـ”ليسا” أغنية “راب” احتفالاً بالسماح للمرأة في بلادها بقيادة السيارة.

وقالت “ليسا” في مطلع أغنيتها : “هي لا تكون ناسي، إنه اليوم عشرة، يعني ما في تكاسي، لا تحسبني أمزح، أخدم نفسي بنفسي”، مقدمة نصائح للفتيات تخص الطرق الآمنة للقيادة، كربط حزام الأمان، والحذر من الأرصفة.

وسمحت السلطات السعودية، الأحد، للمرأة قيادة السيارة، الأمر الذي يرشد إجمالي تكلفة أصبحت ترهق الأسر السعودية في ظل اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب، إضافة إلى تسريع عملية توطين بعض المهن.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 سبتمبر الماضي، أمراً يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو الجاري، وفق الضوابط الشرعية.

وقالت شركة “فاكتس غلوبال إنيرجي” للاستشارات ومقرها لندن، إن هناك نحو ستة ملايين سيدة سعودية، 65 في المائة من السيدات في سن القيادة، قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت شركة “برايس واتر هاوس كوبرز″ للاستشارات إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.