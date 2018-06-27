لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الفلسطينيين

القدس: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للحكومة باقتطاع قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من أموال الضرائب التي تجبيها “تل أبيب”، نيابة عن السلطة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لجنة “الخارجية والأمن”، البرلمانية صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بـ”صيغته الأصلية”، وهو ما يعني رفض اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل مشروع القانون ليشمل اقتطاع الأضرار التي تلحق بالإسرائيليين نتيجة الحرائق التي تتسبب بها الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن قرار اليوم يمهد لعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئته يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يلزم أي مشروع قانون، المرور بثلاث قراءات في الكنيست بهيئته الكاملة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت في الأشهر الماضية مطلباً إسرائيلياً- أمريكياً بوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والاسرى الفلسطينيين.

وبموجب الاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، فإن “تل أبيب” تجبي الضرائب والجمارك على البضائع المتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال الموانئ والمعابر الإسرائيلية، وتقوم شهرياً بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وتعتمد السلطة الفلسطينية إلى حد كبير جداً على هذه الأموال لدفع رواتب موظفي السلطة ومصاريفها التشغيلية.

ولم تحدد الحكومة الإسرائيلية قيمة الأموال التي ستقتطعها من أموال السلطة الفلسطينية حال تحول مشروع القانون هذا إلى قانون.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت في الأسابيع الماضية التوجه الإسرائيلي لاعتماد هذا القانون واصفة إياه بأنه “قرصنة وسرقة”. ( الأناضول)